大陸網友在北市公車信義幹線刊登泰國明星應援廣告，內容寫到「諾庭中國歡迎你」，引發議論。新北市議會民進黨團表示，中國民眾宣傳戲劇時，卻大吃台灣人豆腐，業者雖已把中國二字刪除，黨團要求新北市府交通局把關，以免被統戰都不知情。

民進黨團總召陳啟能表示，中國從官方到民間逐步對台灣的自由與文化發動侵襲，市府官員應意識到，若放任業者以公車廣告的形式進行統戰思想傳達，將嚴重傷害台灣人民的認知判斷，要求新北市府針對中國資訊戰要有意識。

副總召集人李倩萍指出，市府每年補助公車業者來維持大眾運輸能量，今年度大眾運輸業的總預算達29億、明年度更高達31億餘元，但新北市交通局針對公車廣告卻毫無約束，呼籲交通局請勿「放任」。

首都客運總經理李建文表示，車身廣告目前包租給廣告公司，廣告公司張貼什麼廣告，只要不違反法令或善良風俗，原則不會干涉。

李建文說，據他了解，目前只有一輛車有刊登該廣告，廣告公司已經把相關字樣刪除，但現在這台車正在保修，暫時是看不到。