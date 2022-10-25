選戰倒數，民進黨台中市長候選人蔡其昌25日一早到路口及市場尋求選民支持，蔡其昌受訪時表示，因為選情冷，要啟動「全面升溫計畫」，要站路口、掃菜市場，並找來立法院的同事來幫忙輔選台中艱困選區市議員參選人及新人，期盼感動選民支持。

蔡其昌與同黨東南區市議員參選人及立委黃國書、高雄市立委邱議瑩、台南市立委林宜瑾陪同站台，邱議瑩說，希望選民看見蔡其昌及民進黨立委的誠意，也證明蔡是有行動力及溫暖的候選人。

蔡其昌表示，選舉期他不斷的說明對於台中市遠景跟未來的想法，他的節奏非常清楚，目標很明確，他以一顆誠意的心、雙手雙腳，拜託台中市的選民，讓大家看出他的認真、溫暖，這就是勝利方程式。

接著蔡其昌轉往台中市南區第3市場拜訪攤商，蔡有時握手有時以擊拳方式跟攤商問候，並到市場內玉聖宮上香，蔡當場提出政見，包括，捷運藍線4年內動工、營養午餐免費、65歲老人健保持續補助、讓敬老愛心卡用途增多、4年8千戶社會住宅、30公里的水岸綠廊，透過十大建設描繪未來4年台中的遠見。

蔡其昌表示，選舉的技術面，會隨著選戰接近選情逐漸增溫，今年比往年的選舉來的冷，但是再怎麼冷，選民還是會去投票決定未來，期盼改變選民，透過「全面升溫計畫」，無論站路口或到市場掃街，在「萬箭齊發」下，相信這是一場改變的選戰、決戰台中的選戰。

至於有媒體詢問，鎮瀾宮董事長顏清標曾宣布不再碰觸政治，但日前出席女兒副議長顏莉敏競選總部成立，要大家支持他女兒，也暗示台下民眾投3號，蔡其昌則回應，這都是國民黨的家務事，他不方便評論。