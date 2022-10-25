「壽司郎」台中北屯店將於10月26日登場，不但有「厚切中腹」限時優惠，消費滿額還可以拿好康。（潘虹恩攝）

商品「厚切中腹」開幕期間只要60元即可品嘗厚實鮮美的鮪魚，鮪魚愛好者千萬別錯過。（潘虹恩攝）

展店腳步不停歇！來自日本的人氣迴轉壽司店「壽司郎」深受國內民眾喜愛，日前傳出進駐北屯的消息，如今將在10月26日盛大開幕，不但有「厚切中腹」限時優惠，消費滿額還可以拿好康；業者表示，從找點至開店歷時1年多，盼帶給北屯消費者美味的迴轉壽司。

台灣壽司郎第31號店－台中北屯松竹店，同時是台中第4間店，從尋找店點到工程施作，已歷時1年之久，它位於台中北屯重劃區、占地約205坪，共有67席座位，即將於10月26日正式開幕。此外，店面後面也有附設停車場供客人停車。

台灣壽司郎總經理出口好太郎表示，北屯區生活機能便利且完善，其人口數更是台中之冠，對於生活質感與精緻度的需求應也相對增加，希望壽司郎的加入，可以讓更多消費者就近品嘗到道地、新鮮又美味的迴轉壽司

業者表示，為了慶祝「壽司郎」台中北屯店盛大開幕，店內推出開幕優惠商品「厚切中腹」，期間限定只要60元即可品嘗厚實鮮美的鮪魚；此外，民眾只要於開幕期間參加官方臉書按讚活動，並於店內消費單筆累計新台幣300元以上，即贈送壽司郎台中北屯店限定款A4資料夾1個，數量有限送完為止。

業者也透露，目前壽司郎除了台中北屯松竹店於10月開始營業外，「新北新店中興路店」也將於11月1日開幕，接著將於蘆竹、中壢、豐原等區域展店，盼在2022年全台展店35家。