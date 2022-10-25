國民黨台北市長候選人蔣萬安連日猛攻疫苗採購議題，日前他默寫疫苗保密協議除外條款，遭民進黨立委痛罵洩密，民進黨候選人陳時中今稱立院黨團沒有圍剿蔣，呼籲蔣萬安要有立委擔當。對此，蔣萬安25日直呼此事「荒謬可笑」，明明立委職責是監督政府，綠營卻在監督在野黨立委，只因他戳破陳時中謊言，揭開高端採購黑箱。

疫苗爭議吵不完，陳時中稍早表示，疫苗採購合約中有例外規定能公開部分內容，蔣萬安能在立院做成決議，要求將資料以某種形式公開，或去法院請求法官公開資料，但公開所有資料有一定程序，既然蔣萬安將內容記得那麼清楚，應早點依照程序做。

對此，蔣萬安下午受訪時表示，陳時中終於承認資料塗黑是自己做的，也承認疫苗採購協議有例外規定，而陳時中一直強調「我負責」，但參選後卻「通通不負責、通通都忘記」，他比喻陳時中是大說謊家也只是剛好而已。

蔣萬安說，大家昨天都在立法院看見民進黨委員圍剿他一人，每個人質詢時都先批評他公開疫苗採購合約的秘密協議例外規定，痛罵他洩密，但當下他卻感到荒謬且可笑，「因為立委的職責是要監督行政部門和政府，但民進黨立委卻是監督在野黨立委，只因為我戳破陳時中的謊言，揭開高端採購的黑箱。」

蔣萬安強調，民進黨動用所有力量要讓他低頭、退縮，但他無所畏懼，因為自己堅定站在人民的一方，捍衛人民知的權利。