高市府YT頻道「緊看邁」釋出最新影片，強調準公共幼兒園數量252間位居全國之冠，可提供3萬3869個入園名額，讓家中寶貝不必搶破頭。（柯宗緯翻攝）

高市府YT頻道「緊看邁」釋出最新影片，強調準公共幼兒園數量252間位居全國之冠，可提供3萬3869個入園名額，讓家中寶貝不必搶破頭。（柯宗緯翻攝）

【緊看邁】人人有機會 高雄市準公共幼兒園全國最多

高市府YT頻道「緊看邁」釋出最新影片，一群人在彩券行前引頸期盼等著開獎，但不是等中樂透，而是等公共幼兒園的抽籤結果。高雄市政府此次透過詼諧方式，帶出力推公共化教保服務的概念，並強調準公共幼兒園數量252間位居全國之冠，可提供3萬3869個入園名額，讓家中寶貝不必搶破頭。

影片中呈現彩券行內，有多位家長抱著年幼的孩子，盼到最後一個號碼宣布後，興奮的歡呼聲此起彼落，直呼「我中了！」，原來他們都抽中了公共幼兒園的名額，還高興到手舞足蹈。

高市府指出，主要透過影片呈現高雄市推動公共化教保服務，其中公共化教保服務經費增列10.78億元，公共化幼兒園新增300餘班、準公共幼兒園數量252間位居全國之冠。

今年8月起配合中央少子女化對策，高市府針對2到5歲幼兒就學補助再加碼，幼兒就讀公立幼兒園每月不超過1000元、非營立幼兒園每月不超過2000元、準公共幼兒園每月不超過3000元，多胎次及低收、中低收家庭再減免。

另方面，針對家長自行照顧幼兒或就讀私幼，每月按胎次補助5000至7000元，減輕家長經濟負擔，輕鬆育兒無煩惱。

高市府強調，連續3年推動擴大平價教保服務，2022年公共化幼兒園可提供2萬5123個入園名額，公共化教保服務供應量已達4成，加上準公共幼兒園可提供3萬3869個入園名額，全市平價化教保服務供應量高達9成，提供家長更多元、平價的托育選擇。