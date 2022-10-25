25歲Rakuten Girls（樂天女孩）林襄先前被拍到在路邊脫口罩吸電子菸，引來兩極評價，更有人斷言她此舉不僅對不起球團，更傷了形象，未來恐會讓想合作的廠商卻步。今(25日)稍早，林襄曬出自己穿運動內衣的辣照，大開中門秀出深邃事業線，替廠商發文辦抽獎活動，而這也是她爆出吸菸後的第一則和品牌合作的抽獎活動，仍吸引大批粉絲留言，看似人氣不受影響。

林襄可謂近年來人氣最高的啦啦隊女神，連推出兩本寫真集都暢銷，更連續數年推出公益桌曆，未料近日卻被拍吸電子菸，林襄第一時間透過經紀人致歉，強調未來會努力戒菸，而雞排妹、謝和弦等人都認為林襄沒錯，不需要道歉，「雪乳戰神」郭鬼鬼更表示吸菸並非無法原諒的大錯，「如同處女情結一樣蝦（瞎）」。

對此，謎片導演圤智雨回應，他認為支持林襄的人都錯了，認為原本應該許多廠商都捧著錢想請林襄代言，其中更可能有國際廠商，但如今鬧出吸菸風波，可能毀了人設，更對不起球團啦啦隊原本賣清新的合約內容，「當年阿喜抽菸被拍也跟林襄同等道理，要賺正面形象的錢，就要付出正面的能量」。

而林襄最近參加臺北時裝週，並為珠寶代言後，今稍早她曬出替運動內衣代言的新美照，可見她胸口開動露出招牌事業線，透露這是她維持爆乳胸型的秘招，「集中托高一次解決，體驗一穿就爆的自信感」，並為此辦留言抽獎，發文後1小時已經吸引5萬人按讚，不減吸菸事件曝光前的人氣，更有網友替她打氣，說：「不要為了世人的目光有所顧慮問心無愧我當你背後的支持者」、「快樂小襄好可愛」、「何時辦香港粉絲見面會」、「笑容真好最佳代言人！」。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。