日本東京玩具美術館副館長馬場清，日前在農委會林務局的木育生活研討會遠距演講時提到「Woodstart 木育起步走」是當前日本回應永續教育重要的嬰幼兒運動，這項運動鼓勵父母從孩子出生開始，使用的第一組餐碗湯匙和玩具等用具，都能落實在木製產品上。

東京玩具美術館為具體落實這項運動，更運用日本各區域木材特產，設計屬於當地特有的玩具送給新生兒，截至目前為止，共有超過50個單位一起響應這個結合環保生態與親子教育的活動。

成立近40年的東京玩具美術館，2011年開始積極推廣「木育」觀念，在日本境內設立以木材為主要設計的玩具美術館據點，並與日本國內許多地方單位合作推動「 Woodstart 木育起步走」計畫，透過使用當地的木材，搭配當地的特色與文化，為當地的嬰幼兒設計出一份專屬的禮物。

馬場清認為，台灣與日本的地理人文十分相似，也都面臨高齡化與氣候環境變遷的威脅，因此推廣「木育」教養變得十分迫切與重要。他認為「教育」才是木育最主要的核心，木製產品不僅安全、玩法開放性高，還可以在接觸中讓孩子認識不同樹木的特性、知識與文化，並增進環保意識，及活化林業。

信誼基金會玩具研發機構「和誼創新」總經理謝總政表示，在生活中親子和樹木的連結從玩具到家具、日用品，創作和遊戲素材，都會接觸或運用到。日本從孩子出生起開始接觸木製品是非常值得參考的做法。木製品不僅有溫暖的觸感，玩法也十分自由而具有彈性，大家熟知的積木便是其中一項。

謝總政建議家長，在生活中可以經常選擇親子適合體驗的活動進行，譬如在家裡除了玩、用木製品外，平日可以讓孩子敲敲木頭聽木頭的聲音、聞聞木製味道、比較木紋的不同，練習照顧植物等，走在路上或公園可以找找葉子、收集不同葉子、聞聞氣味、分辨樹種﹔去林中散步、呼吸森林空氣、撿拾松果、樹下共讀繪本; 或是動手做木工，感受感官的刺激等。