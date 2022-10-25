因應國內疫情穩定，內需服務業景氣回溫，企業持續增僱員工，人才市場已經進入戰國時代，勞動部為協助企業勞工穩定就業，持續推動「職務再設計」服務，首次以線上展方式提供雇主及勞工一探服務措施及申請要訣。

從事塑膠射出廠的中高齡作業員，他們工作主要為組裝精密細小的鞋子透氣孔，組裝作業繁瑣，且高度依賴手工操作，對於中高齡工作者而言，因年紀增長而手指靈活度退化，影響組裝作業精準度，經過職務再設計服務協助後，運用鋁板設計製作孔洞固定板，讓中高齡作業員可以將零件依序固定，克服手指靈活度下降問題，提升工作效能。

勞動部推動職務再設計服務，除提供相關諮詢、實地訪視評估及輔導服務外，並補助雇主為其身心障礙、單側聽損、確診失智、中高齡及高齡等員工進行職務再設計每人每年最高10萬元，補助項目包含改善工作設備及機具、提供就業輔具、改善工作條件、調整工作方法及改善職場工作環境等項目，每年約協助5千人。為讓大家了解職務再設計，勞動部今年辦理「職務再設計線上展」，特別結合遊戲的呈現手法設計「人資鍊金工坊」，讓民眾在解題過程中逐一理解職務再設計的改善策略，並透過虛擬實境的線上展區詳盡介紹職務再設計各項內容，另外也展出常見就業輔具及職務再設計創意作品，可以看得到相關職務再設計巧思案例。

勞動部表示，臺灣正面臨人口高齡及少子化的衝擊，因此每一名勞動者彌足珍貴，「職務再設計」可以協助職場勞工在工作上發揮所長及提升工作效能，也幫助企業穩定組織人力，達到雙贏的局面。呼籲企業雇主可以善用政府職務再設計服務資源，創造經營上的競爭優勢。