可可加咖啡，雲林縣土庫驛可可莊園打造地方創生新滋味。（張朝欣攝）

雲林縣土庫鎮「土庫驛可可莊園」以可可產業成為地方創生示範點，25日與雲林縣政府共同舉行地方創生成果分享會，今年並配合台灣咖啡節20周年推出系列活動，除了可可產品品嘗，並將於11月12日推出「巧克力浪漫之夜」，邀請大家來土庫鎮感受最優質的巧克力美食與音樂饗宴。

「土庫驛可可莊園」原為1處私人園藝，莊園董事長陳盈豪為照顧年邁失智的父親，放棄大陸事業返鄉，陪伴父親進行園藝療法，得知可可對腦部有幫助，於是投入可可相關產業，並引入企業經營模式，成為土庫鎮第1個企業型地方創生，也是全台第1座可可創生莊園。

雲林縣政府計畫處處長李明岳表示，土庫驛可可莊園作為雲林縣地方創生事業體代表，以其社會企業的友善作為，於2019年配合創生計畫推動，用「把最好的心意留在這裡」的理念，讓土庫小鎮成為能夠承載世界頂尖人才與技術的基地，致力帶動地方重生的可能。

縣農業處處長魏勝德說，希望藉由這場成果分享會，展示多年推動下雲林地方創生的豐碩成果，也期盼來自不同地區的創生夥伴們彼此交流、互相學習，激盪出不一樣的創意火花，帶動更多人加入地方創生行列。

陳盈豪指出，土庫驛原本是自家莊園，為了響應地方創生決定投入可可巧克力產業，希望導入人流讓家鄉更有活力。莊園從創生前3人到目前的40餘人，且8成都是雲林在地人，希望藉由「巧克力浪漫之夜」，展現土庫地方創生的初期成果，同時創造更多就業機會吸引年輕人返鄉。