基隆市政府爭取中央補助，斥資1.7億元改建的全市11校中央廚房啟用，市長林右昌及市議員一起吃午餐。（張志康攝）

基隆市政府爭取中央補助，斥資1.7億元改建的全市11校中央廚房啟用，市長林右昌及市議員一起吃午餐。（張志康攝）

基隆市政府25日在基隆市成功國小，宣布聯合中央廚房落成啟用。基隆市教育處表示，經市府向中央爭取1.7億元經費，改建基隆市轄區11所學校營養午餐中央廚房的工程，已經完工啟用，透過中央廚房設備的更新及重新規畫，讓教師與學生都能吃得安心又健康；市長林右昌也說，現在學校廚房有餐廳級水準。

林右昌說，用心、安心、開心，是市府營造校園午餐的3項特點，基隆市政府團隊與學校花了一年時間，從設計到完工，共同將學校廚房的每一個區域都規畫得最好；市府也請營養師協助，從菜單到設計，都做嚴格的把關，讓學校的用餐環境及品質大幅提升。

除此之外，11所改建的學校，都各自有不同的風格及特色，百福國中在設計過程中，讓師生參與製作牆面裝飾，共同打造溫馨浪漫的學校餐廳；成功國小將昏暗走廊美化，翻轉成為「豐食坊」食育空間，打造師生可以共同休憩及討論的角落；深美國小打造森林及小木屋特色空間，可做課程或展演空間等多元運用；八斗國小則是將廚房打造空中庭園式的農場和窯烤區，成為學校食農校育的一環；七堵國小則是以香料植物顏色及圖騰製作特色花磚，還用大片玻璃窗，讓廚房視線變得更開放；碇內國小則是以蝴蝶意象花磚設立食農廊道。

基隆市教育處處長杜國正指出，市府每年投入約9000萬元經費，升級學校營養午餐。除一律使用國產可溯源食材外，也規畫食農教育計畫，讓孩子在食材的追本溯源中，理解農漁作物的生長歷程，進而達到珍食、惜食的素養能力。

未來，市府也規畫4次石斑魚入菜，基隆每位學生每個月都可享用1次石斑魚，持續4個月，也規劃將午餐菜金加碼5元，並積極向中央爭取升級午餐食材經費。