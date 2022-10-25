金屬中心第8屆2022菁才獎頒獎，中山大學教授楊弘敦（前排左六起）、金屬中心董事長林仁益、金屬中心代執行長林志隆與得獎者、貴賓合影。（金屬中心提供／林瑞益高雄傳真）

位於高雄市左營區的金屬中心選拔內部菁英，第8屆「2022菁才獎」得獎名單出爐，共有4組團體及7組個人獲榮耀，金屬中心董事長林仁益肯定每位得獎者及團隊對技術深化與產業推廣的奉獻努力。項目包含驅動特斯拉的微小齒輪熱處理技術等。

技術成就獎方面，由精微處團隊所研發「驅動特斯拉之微小齒輪熱處理技術」獲獎，該技術獲得去年美國全球百大科技研發獎大獎。

在產業領航獎方面，由系統處團隊建立「金工的珍珠不只好吃~還更健康!」成功協助技轉廠商做晶球整廠整線建置案。並新增營業額4000萬元以上，後續促成廠商於國內投資1億元以上且陸續接單中。

另外由醫材處「金工抗疫-醫馬當先」，協助建置牙科示範診間與連鎖、旗艦型口腔醫療集團合作建置，從臨床引發商機、用口碑帶動產品採購。

值得一提的是，金屬中心今年外部國際參賽，也獲亮眼成績，如「智慧骨科手術輔助系統-即時動態追跡手術輔助系統」、「不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備」、「4D（3D＋異質）固相式積層製造」拿下百大科技研發獎（R＆D 100 Awards）3項大獎。

金屬中心董事長林仁益指出，創新以人為本，該中心在研發技術上不斷投入菁英人才，希望未來持續為產業打拚，展現更優質的研究成果，協助提升台灣產業的國際競爭力，並致力讓中心的創新能量與潛力被看見。