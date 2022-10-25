國內高爾夫球場超過60座，工研院今日宣布，與新創公司宇康醫電整合「AIoT物聯網感測」與「異地數位分身互動」兩大技術，打造出一款以高爾夫球運動為主的「互動高球訓練服務系統」，使用者從開球到進洞，都能感受打高爾夫球的逼真感。而數位分身共競互動技術，則可實現多人異地虛實共賽。

工研遠表示，「互動高球訓練服務系統」將導入全台20家健身場域和運動場館，未來可提供「線上訓練」、「虛擬訓練」與「異地虛實共賽服務」。也將透過宇康醫電鏈結國際高球設備供應商，共同開拓全球運動元宇宙商機。

經濟部技術處長期以科專計畫推動台灣運動科技，發展智慧棒球訓練系統與自行車互動騎訓技術。該處表示，有鑑於投入高爾夫球運動人數超過200萬人以上，因此運用台灣優勢的AIoT、虛實融合等創新技術，發展「互動高球訓練服務系統」，協助運動器材、軟體開發及感測系統等跨領域合作。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，該院結合智慧感知穿戴與顯示技術發展出「互動高球訓練服務系統」，再與宇康醫電開發即時環景與地形地貌實境整合，把真實球場搬上大螢幕，使用者從開球到進洞，都能感受到逼真的高爾夫球娛樂。而數位分身共競互動技術，則能體驗超越時空的多人異地虛實共賽，創造類電競虛實互動遊戲。

宇康醫電總經理盧東宏說明，透過工研院物聯網與虛實融合等創新技術，進行串接整合並開發虛擬高爾夫應用，提供擬真虛擬球場、實境果嶺以及互動式數位分身，讓使用者能在室內就有如同在真實高爾夫球場上打球的樂趣。