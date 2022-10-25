撞擊畫面曝！三峽機車雙載緊貼軍卡 母女慘遭輾斃身亡

陸軍六軍團一輛軍用卡車今（25）早8時行經三峽介壽路右轉時，擦撞一對騎機車母女，2人遭輾不治；肇事地點距女童的幼兒園僅剩2分鐘車程，園長回應女童姊姊也是讀該幼兒園，父母平時與園方互動良好，希望父親能節哀，此外該軍卡早打方向燈，是否因視線死角釀禍，警方將調閱行車紀錄器釐清。

據ETtoday報導，死亡的6歲女兒所就讀的幼兒園稍早回應，陳姓園長說該名孩子個性內向，喜歡畫畫，父母平時與園方的互動也很好，女童的姐姐也是讀該幼兒園，園方老師們聽聞噩耗相當震驚，難以接受，希望女童的爸爸能節哀；據了解事故地點距幼兒園已剩不到2分鐘車程，仍發生憾事。

此外，根據路口監視器顯示，該輛軍卡當時右轉時「已打方向燈」一段時間，一旁則有該對母女騎乘的機車「緊貼車身」，疑似因視線死角造成輾過機車，目前警方正調閱軍卡行車紀錄器，釐清事故原因；肇事的陳姓駕駛稱當時要回營區補充物資，面對記者追問，駕駛表示「我不知道」、「不清楚發生什麼事」

警方調查，當時軍卡陳姓駕駛（27歲，男）駕駛軍卡沿介壽路二段直行後，右轉彎往巷弄行駛，與行駛於右方直行的機車發生碰撞，機車上的43歲陳姓女子和6歲簡姓女孩雙雙倒地昏迷，分別送往三峽恩主公醫院及土城長庚醫院急救，最後仍宣告不治。六軍團立刻發布新聞稿表示遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責。