蔡英文總統今天表示，面對全球疫情、俄烏戰爭，及經濟不斷轉型，維持供應鏈的安全與韌性更顯重要。在歐盟印太合作戰略及「歐洲晶片法案」中，歐盟已明確將臺灣視為負責任且可信賴的合作夥伴。全球供應鏈的重整和我們的經濟轉型，為臺灣與歐盟更緊密及互惠的合作帶來極大潛力，相信雙方會是重要的合作夥伴。

蔡英文今天出席「2022投資歐盟論壇開幕式」以英文致詞表示，在臺灣和歐洲許多人士的努力下，2021年臺歐盟雙邊貿易額較2020年成長逾30％，達到687億美元。臺商投資歐盟也大幅成長，截至今年8月，累計超過80億美元；而歐商對臺直接投資，累計超過540億美元，使歐盟成為我國最大的外資來源。

她說，環境和地緣政治面臨空前嚴峻的挑戰，並考驗我們共同韌性之際，雙邊貿易和投資合作更顯重要。為因應氣候變遷和極端氣候的威脅，我們正努力透過產業轉型和永續能源轉型，實現2050年淨零排放的共同目標。

蔡英文指出，由於歐商的堅定承諾，臺灣的再生能源發展大幅起步，尤其是離岸風電。我們預見未來會有更多與歐商合作的機會，臺灣對綠能和數位科技的重視，與歐盟的「綠色新政」和「數位轉型」計畫高度契合。

全球疫情和俄烏戰爭的持續挑戰，以及經濟不斷轉型讓維持供應鏈安全與韌性更為重要。她強調，為了達成這項要務，我國政府在今年初啟動了「強化歐洲鏈結計畫」，整合協調和歐盟在投資、教育、研究、文化等領域的合作。

蔡英文表示，今年1月，我們宣布設立12億美元基金，促進與中東歐在半導體、生物技術、雷射、電動車和其他戰略產業的合作。我國政府也透過「台歐連結獎學金」計畫，為包括立陶宛、捷克和斯洛伐克在內等歐洲國家，培訓人才。

她感謝歐洲議會議員，通過多項聲明，支持供應鏈合作，深化雙邊經貿關係，以及臺海的和平穩定。也樂見在歐盟印太合作戰略及「歐洲晶片法案」中，歐盟已明確將臺灣視為負責任且可信賴的合作夥伴。

蔡英文認為，全球供應鏈的重整和我們的經濟轉型為臺灣與歐盟更緊密及互惠的合作帶來極大潛力。她相信此次的論壇將有助進一步討論與合作，也將為雙邊投資協議的協商開創新局，讓雙方的企業對擴大投資和參與更具信心。她也重申，基於共享的自由、民主和法治理念，臺灣和歐盟為打造更永續、安全和繁榮的世界，會是重要的合作夥伴。