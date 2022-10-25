新冠肺炎疫情趨緩，日本開放自由行，但未將國產高端納為入境認可的疫苗廠牌名單中，導致國人赴日須自費3500元取得PCR證明，昨高端公司拍板，年底前將免費提供PCR檢測服務，遭外界批評時間太短，毫無誠意。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安25日直言，高端要花錢消災也不能草草了事。

對於高端免費PCR檢測只到年底，蔣萬安下午受訪時表示，解決問題需要誠意，高端確實讓接種民眾赴日時產生困擾，「難道只有年底前去日本才會有自費做PCR的困擾嗎？高端現在要花錢消災也不能如此草草了事。」

話鋒一轉，蔣萬安批評，民進黨台北市長候選人陳時中護航國產高端已讓民眾人神共憤，去年7月20日陳時中說給予高端緊急使用授權（EUA）有條件，也就是1年後必須檢送國內外執行疫苗防護的效益報告，如今卻沒見政府作出最終決定，既然高端到現在都拿不出國外報告，政府就應該即刻廢止EUA，而不是一直拖延。

蔣萬安質疑，去年6月10日高端疫苗解盲，7月19日食藥署通過EUA，遲至今年7月27日高端才送件給食藥署，但中央竟讓對方補件，衛福部也說要到年底前才會決定是否廢止EUA，「給予EUA花1個月，廢不廢卻要花5個月，這不是拖延什麼是拖延？」