國內新冠疫情放緩，但多個呼吸道疾病卻開始蠢動，台大兒童醫院小兒部主治醫師黃立民今天提醒，自9月起觀察到呼吸道融合病毒（RSV）有急遽上升趨勢，每周都有1～2人因感染RSV住進加護病房，疾管署也示警，上周RSV共300多件通報，是通報數僅次新冠的呼吸道疾病，民眾應維持戴口罩、勤洗手、打疫苗的防疫措施。

疾管署副署長莊人祥表示，根據疾管署的實驗室自動通報系統，近期上升最快的呼吸道疾病為RSV，上周共有300多例個案，其次才是流感病毒，上周增加190例，接著依序為肺炎鏈球菌、副流感病毒互有增長。

黃立民表示，雖然RSV本來就是在每年九月至十月進入高峰期，但前兩年因受到新冠疫情影響，防疫措施相當嚴格，幾乎讓RSV病毒銷聲匿跡，最近則是每天都有3～5名兒童因嚴重咳嗽住院，平均每10位就有2位感染RSV，甚至每周都有1～2位需要住進加護病房。

黃立民說，感染RSV的兒童因血氧不足加上痰多，很容易發生肺炎，一旦肺炎就要使用呼吸器，且1～2小時就要由護理人員協助拍痰，可說是對兒童威脅程度相當高的病毒。

莊人祥指出，每年冬天本來就是呼吸道疾病的高峰期，病毒容易傳播，建議家長與孩童如符合資格，可接種各項公費疫苗，以預防流感、肺炎鏈球菌、RSV病毒，此外也要落實戴口罩、勤洗手、維持安全社交距離等措施。

黃立民預估，未來1～2個月隨著流感病例數越來越多，RSV疫情應會逐漸下降，但新冠病毒仍是當前主流呼吸道疾病，隨著國門與防疫措施鬆綁，家長們不能絕對不能忽視病菌感染的風險，除維持良好個人衛生習慣之外，也要注意家中清潔，才能降低病毒交叉感染的可能。