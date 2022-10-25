低碳、寧靜、無廢氣，威剛(3260)旗下威速登電動三輪車不但是綠能物流的最佳夥伴，可便利轉換的多功能也成為候選人在今年「九合一大選」的最佳神隊友。地方選戰正熱，威速登特別推出3款助選車租賃方案為全國將近2萬名候選人加油，讓候選人在選情緊繃時刻仍能毫不費力以行動實現節能減碳愛地球的責任，爭取更多同樣講究環保的選民認同。

威速登電動三輪車自今年正式出貨以來，不但已與嘉里大榮(2608)等多家物流業者共同打造台灣綠能物流產業鏈，同時也成為各醫院、企業及地方公務機關施政的有力助手。除了協助載貨運輸及環保清運，日前也支援威剛總部所在地新北市中和區公所關懷獨居老人送餐活動。期能在創造經濟效益的同時，也兼顧保育環境及回饋社會的責任。此次在全國有1萬9825位候選人登記參選的戰況中，威速登也希望能盡一己之力協助有理想有抱負的候選人順利當選，讓我們的選舉也能很綠能環保。

有鑑於全國選民環保意識抬頭，對候選人的評比思維更為理性，助選車穿梭於大街小巷攸關候選人形象傳遞，為了避免燃油助選車的廢氣排放及噪音污染為候選人帶來反效果，採用無廢氣又安靜的電動車成為候選人穿梭大街小巷的最佳助選車方案。威速登推出1個月的短租方案，讓候選人可以最經濟的開銷進行最在地的競選宣傳，威速登也會依不同候選人需求提供車箱客製貼膜或燈片，幫助所有愛地球的候選人完整傳達競選理念，贏得選民的最終支持。

目前已有不少具環保創新理念的候選人選擇威速登助選方案，如台北市長候選人黃珊珊、台北市士林北投區議員候選人陳思宇、新北市土城區議員候選人江怡臻、及新北市中和區議員候選人張志豪皆採用威速登電動三輪車做為助選車，以實際行動表現環保愛地球。期能以親身實踐環保，愛護家園的方式競選，讓選民能藉此了解候選人對選區在地鄉親的重視與關懷，當選後必能一如初心地為民服務。