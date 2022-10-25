美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，禁止美國企業支持中國高階晶片生產，同時禁止第三國企業以美製設備為中國客戶服務，除非取得美方批准。值得關注的是，美國最新禁令正在拖累其盟友南韓，南韓共同民主黨議員金會在（ Kim Hoi-jae）警告，南韓經濟命脈晶片業恐損失慘重，統計資料顯示，南韓晶片廠在中國的投資是美國的10倍之多。

《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，根據韓國產業通商資源部提供給金會在的數據，三星電子1997年至2020年間在美國市場投資38億美元，同期在中國的投資金額卻高達171億美元，三星對美國投資金額僅有中國的22.2%。

報導指出，三星繼續擴大在中國的投資，包括在蘇州、上海和西安等設立組裝線或銷售單位。雖然三星也有在美國德州奧斯汀成立組裝線、在加州聖荷西成立1個銷售部門，但整體對美投資規模仍小於在中國市場。

除了三星重押中國市場外，另一南韓大廠SK海力士更把中國當作唯一的海外投資目的地，其投資總額達249億美元。報導提到，SK海力士2005年在中國無錫設立1座DRAM廠，2019年進一步擴充該廠區，2013年也在重慶設立1座加工廠；雖然該公司計畫2026年在加州聖荷西成立研發中心，但相關細節至今尚未公布。

美國商務部7日宣布擴大對中國晶片及設備出口禁令後，美方對兩大南韓廠商「開後門」，包括SK海力士及三星皆取得1年豁免期。但日經亞洲評論卻指出，對這些南韓業者來說，這等於是警告他們得在期限前撤中赴美。

另根據南韓關稅廳發布的初步數據，南韓10月前20天出口額年減5.5％，其中半導體出口下滑12.8％，近來半導體市況差，南韓10月出口恐面臨2年來首次下跌。