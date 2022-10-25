嘉義縣警察局建置嘉義縣第1間「職場互助教保服務中心」，今在小朋友哭鬧聲中揭牌。（呂妍庭攝）

參與托育的員警與孩子一起參與揭牌，享受工作中難得親子時光。（呂妍庭攝）

嘉義縣警察局建置嘉義縣第1間「職場互助教保服務中心」，今舉行揭牌儀式。（呂妍庭攝）

考量到警察同仁子女托育需求，嘉義縣警察局透過縣府教育處爭取中央經費，將警察局內閒置多時的福利社空間重新整修，建置嘉義縣第1間「職場互助教保服務中心」，17日正式開班，目前已招收2歲以上至入學前幼兒9人，今揭牌儀式在小朋友哭鬧聲中舉行，嘉義縣長翁章梁肯定設職場互助教保中心的美意，孩子就近獲得照顧，員警更安心。

配合中央「少子女化對策計畫」，縣警局透過教育部300多萬經費，整頓閒置福利社，改做「職場互助教保服務中心」，預計招收20名2歲至學齡幼兒共20人，並透過教育處組成的遴選團隊，甄選出社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會提供教保服務，至於未來營運費用全由中央負擔。

翁章梁說，2歲到學齡前孩子最好動，對任何事都好奇，也特別難照顧，有了全縣第一家職場互動教保中心，不但孩子獲得良好的照顧，還能參與學習，上下班就近接送，對年輕員警工作穩定度和放心度是非常重要的事，更能兼顧家庭與工作平衡。

翁章梁說，警察工作辛勞，照顧家庭不易，藉由職場教保中心設立，希望鼓勵年輕同仁能安心生育。教育處長李美華說，職場教保中心雖與非營利功兒園相似，但師生比為1比10，且採混齡托育。

今警察局舉行揭牌儀式，由翁章梁主持，縣議員陳文忠、警察局長陳明君、中華宏觀專業幼童教保福利學會理事長蕭芳華等人蒞臨，參與托育的員警也抱著孩子參與，享受工作中難得親子時光。