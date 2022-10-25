英國55歲地方電台DJ高夫（Tim Gough）昨（24）日早晨在進行晨間節目播放時突然心臟病發身亡，當時他播放的搖滾樂突然中斷、無聲，數分鐘後音樂又重新響起，不過高夫沒有再現聲，電台經理後續在節目中宣布高夫已經離世，震驚所有聽眾。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國東南部索夫克郡（Suffolk）地方電台「GenX Radio」的晨間節目DJ高夫，24日在主持節目中突然心臟病發辭世，享年55歲。

報導指出，高夫如往常般為聽眾播報索夫克郡的各地天氣，並且談到當天是滾石（The Rolling Stones）樂團貝斯手比爾懷曼（Bill Wyman）的生日，他接著播放70年代搖滾樂團「瘋子樂團」（Madness）的曲目「Grey Day」，不過音樂播到一半突然終止、陷入沉默，幾分鐘後樂音才回復。

接棒主持下一檔節目的電台經理哈澤爾（James Hazell）後續在節目上宣布高夫的死訊，「我要告訴你們一些悲慘消息，今天早晨7時50分，高夫的早餐秀期間他經歷了災難的心臟事件。」

他說雖然救難人員很快就抵達現場，並且盡最大努力搶救了20至25分鐘，不過高夫仍回天乏術。

GenX Radio隨後也在推特及臉書發文，宣布高夫在節目中離世，讓聽眾們相當震驚，粉絲頓時湧入留言、哀悼。

高夫於1986年入行，哈澤爾說他認識高夫超過30年，他描述高夫是溫暖、有趣的人，高夫的死讓深愛他的家人、朋友心碎，他也提到高夫死訊曝光後，家屬們收到數百條粉絲訊息，讓家屬們感到相當安慰。

文章來源：Suffolk's GenX Radio presenter Tim Gough dies on air
文章來源：Radio DJ dies of 'heart attack' on air: Shock as local station announces 55-year-old breakfast host 'passed away while presenting his programme' this morning
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