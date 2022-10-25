棒球U23世界盃，季軍戰在台灣自家的天母球場舉行，最後中華隊獲勝拿下季軍，進場觀眾居然只有冷清的481人。YouTuber「Cheap」在臉書指責棒協搶錢，質疑因為票價太貴才讓球迷卻步。內野票價分別為預賽600元、複賽800元、決賽1000元，畢竟是U23比賽，這種層級的賽事不該收費那麼昂貴。

「Cheap」提出3個論述，第一是棒協未依照賽事的層級去定價，畢竟這個年紀的選手已經有人去挑戰職棒了，U23主要是各國二軍選手參賽，「你二軍球員好意思收一張票1000元？」其次他批評棒協貪小失大，7局的球賽去比照9局收費，觀眾減少造成總收入也變少，這是得不償失。最後是他舉例2013年棒球經典賽，台中預賽的票價居然超過在日本的複賽，這是利用台灣人對棒球的熱愛在賺錢。

這篇長文還釣出了職棒選手回應，中信兄弟「周董」周思齊留言寫道：「哥～來看兄弟比賽，我招待你」獲得許多網友喊讚。

此次U23世界盃，中華隊在預賽打出5連勝「全勝晉級」，但來到超級循環賽後苦吞3連敗，包括2比6不敵韓國。所幸中華隊仍在季軍戰以3比1戰勝墨西哥，寫下隊史最佳成績。