前民進黨立委、無黨籍桃園市長候選人鄭寶清表示，他早在當年民進黨還是黨外時期便已從政，由於當時不知自己何時會被捉，怕獨留妻子一人養不起孩子，所以兩人只敢生一個孩子；他沒有背叛民進黨，但就像父母看到子女走偏，見如今的民進黨如此驕傲自大、抄襲論文、浪費公帑，讓他心痛不已。

鄭寶清今（25）日在臉書發文表示，他從政很早，在民進黨還是黨外的時期，他就已經從政。也因為當時還是黨外人士，妻子擔心他不知何時會被捉，剩她一人養不起孩子，所以他們只敢生一個小孩。

鄭寶清指出，他想所有民進黨的創始黨員都明白，當時大家為了理想與民主，即使犧牲生命也無所謂。反觀現在的民進黨，因為執政已久，權力使人腐敗，早已經忘了誓死捍衛民主的初衷。

對此，鄭寶清強調，他沒有背叛民進黨，就像父母看到走偏的孩子般，對這個大家一手扶植起來的孩子，走偏到現在這樣的驕縱自大，目中無人，他心痛；看到黨員可以抄襲論文，可以浪費公帑，可以無視人民最大的需要，只關注自己最大的利益，可以看到人民受疫情之苦，仍遲遲不進口疫苗，他心痛不已，不解怎麼可以做出這些事情還不知悔改，不但不道歉，還掩蓋事實。

鄭寶清喊話，即便民進黨走樣，但他並沒有否認這個政黨，他指責民進黨的原因之一是希望民進黨有不同的聲音出來，能讓這些當權者知所警惕，進而改變；再者，他指責這些錯誤，也希望他的選民以此為證，有朝一日他執政，必不會重蹈覆轍，否則選民大可以用這些證明來罷免他。