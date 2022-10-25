26歲蕭詠萱是苗栗下屆最年輕的議員候選人。（李京昇攝）

今年84歲的苑東里長張春霖，是下屆候選人中最年長的候選人。（李京昇攝）

最年輕的代表候選人是三灣第1選區候選人張家綸，年僅23歲。（張家綸提供／李京昇苗栗傳真）

最年輕的代表候年僅23歲三灣第1選區代表候選人張家綸，是下屆候選人中最年輕的候選人。（張家綸提供／李京昇苗栗傳真）

維岳尋求連任，他的2位太太湯劉秀美（左）及羅碧玉（右）都是他的助理。（湯維岳提供／李京昇苗栗傳真）

九五合一地方公職人員選舉將於11月26日投票，除縣長5人參選選情備受矚目外，各級候選人年齡也是地方話題之1，其中最年長的候選人為苑裡鎮苑東里長張春霖、苑港里長王献榮同為84歲，而最年輕候選人是三灣第1選區代表張家綸年僅23歲。

苗縣下屆地方公職選舉，共有943人登記參選，縣長5人、鄉鎮市長34人，議員登記有72人、代表315人、村里長517人。在鄉鎮市長選戰中，全縣18鄉鎮市中，共有苗栗市、南庄鄉、三義鄉、卓蘭鎮、西湖鄉及泰安鄉等6個鄉鎮市長是同額競選。代表選舉有10人同額競選、村里長則有91人，以公館鄉最多，有10位村長同額競選。

議員選戰中，最年長的是74歲現任無黨籍議員湯維岳，他尋求第3次連任，來自政治世家「湯家班」的湯維岳，其父親湯運來曾擔任過市代會代表、副主席，弟弟湯忠岳和湯奇岳，也分別當過市代和縣議員。

湯維岳擁有齊人之福，大老婆湯劉秀美、小老婆羅碧玉，2位太太也都曾擔任過縣議員，湯維岳主打「1人當選、3人服務」，爭取選民支持。湯說，3人服務已經是有口皆碑，近期走訪地方，都受到認同，他希望繼續努力為鄉親服務。

最年輕的議員候選人是26歲蕭詠萱，因為笑容甜美、長相艷麗，在親友圈有「頭份蕭亞軒」稱號。她畢業於中華大學企管系碩士，出生於苗栗南庄，就學後返鄉留在頭份市打拼，現職為專業采耳師。

蕭詠萱因為爸媽常常熱心公益，讓她從小耳濡目染，從高中開始都會把打工賺取費用一部分，購買尿布、衛生紙或奶粉，贈給苗栗弱勢、社福團體，後來更與親友組成愛心團體，每年固定添購物資幫助弱勢。

蕭詠萱表示，她是位政治素人，因為工作關係，都會到南庄、三灣等地區的社區活動中心做公益，發現很多長輩需要幫助，但多數偏鄉都缺乏醫療資源、物資，因此她才想從政，希望幫助更多人。

鄉鎮市長選舉，最年長的是參選大湖鄉長的候選人陳永福，今年70歲，陳永福曾任大湖鄉民代表、代表會主席與大湖鄉長，這次再度回鍋參選。最年輕的候選人是27歲的現任縣議員張可欣，今年轉戰通霄鎮長。

代表最年長的則是三義第1選區候選人劉醇祿，今年已經80歲；最年輕的代表候選人是三灣第1選區候選人張家綸，年僅23歲，也是這屆苗栗選舉中，最年輕的候選人。

張家綸的奶奶林鳳嬌曾是三灣鄉代表，時隔30多年，張家綸再次出來參選。張家綸表示，他們家族是經營汽車零件廠，他曾遠赴泰國工作2年多，這幾年回來發現苗栗、三灣幾乎都沒有轉變，因此才會出來參選。

張家綸說，苗栗很多偏鄉都是資深民代，他雖是政治素人，但如果他沒有出來參選，往後20年可能也不會有年輕人願意出來，所以他希望年輕參政，盡力改變地方跟為家鄉做點事情。

村里長最年長的候選人剛好都在苑裡鎮，是苑東里長張春霖、苑港里長王献榮，2人今年都84歲，也是下屆候選人中年紀最大的候選人。最年輕的里長候選，則是人頭份市忠孝里長候選人黃琦崴，今年24歲。

王献榮已經擔任里長49年，曾獲內政部肯定，頒發資深績優民選地方公職人員內政專業獎章，是苗栗縣唯一獲得表揚，服務超過40年的里長。

張春霖則從2002年開始擔任里長，目前已經是第5任、當了21年的里長，他30多歲就加入當地的民防隊協助地方大小事，50多歲則加入警友會，經常幫助里民解決困難事務。

後來在地方人士推崇下參選並當選里長，一當就是20多年。張春霖表示，要當好里長就是不管時間多晚，只要里民需要就出門幫忙，像是他每個月都會定期在夜晚巡視全里，查看路燈是否明亮、路況好不好，也會在颱風天到處看有沒有道路受阻，「當什麼、像什麼」，他只要有力氣，有生之年會一直照顧服務里民。