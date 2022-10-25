今年5月《醫師法》修法附帶決議，欲讓赴波蘭、西班牙等學醫的牙醫師（簡稱波波牙醫），返台可免學歷甄試及開放實習名額，引發牙醫界反彈。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安25日稱，他同樣反對7項附帶決議，希望時任衛福部長、民進黨候選人陳時中別忽略未來台灣的醫療品質，讓外界覺得陳好像站在同僚利益的立場。

民進黨立委賴惠員等人提案對《醫師法》修法提出附帶決議，凡是今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等國牙醫系入學許可者，返台可以不用接受學歷甄試，有學者預估，未來6年可能湧入近2000名未經把關的「波波牙醫」，其中也包含提案立委賴惠員在波蘭就讀牙醫的女兒，遭外界質疑是替「綠營權貴」開後門。

對此，蔣萬安下午受訪時表示，他堅決反對醫事法修法所提的7項附帶決議，是站在國內牙醫師教學、教育及所有牙醫系的學生和老師立場，來捍衛這群人的權益，此事也能確保台灣未來整體的醫療品質，「希望陳部長不要忽略整個未來台灣牙醫、醫療品質及服務民眾的方式，讓外界覺得你好像是站在同僚利益的立場。」