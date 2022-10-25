入秋以來，因各種病毒、細菌及黴漿菌感染造成支氣管炎或肺炎至兒科門診就醫的病童明顯增加，中壢天晟醫院小兒科統計，近2個月來的住院病童，有3成以上由呼吸道融合病毒感染所引起，因為與一般感冒症狀相似，若不留意恐導致嚴重的細支氣管炎或肺炎，呼籲父母不可不慎。

天晟醫院小兒科主任溫秀惠表示，今年秋天至今，因各種病毒及細菌感染，至兒科門診就醫的病童明顯增加，其中因發燒、咳嗽厲害、痰多、呼吸急促，需住院進一步治療的病童不在少數，近2個月來在天晟醫院126位因呼吸道症狀住院的病童中，有高達30％是由呼吸道融合病毒感染所引起，且少數病例還合併黴漿菌、肺炎鏈球菌或A型流感病毒感染，造成嚴重的下呼吸道感染。

她說，呼吸道融合病毒好發於秋冬季節，容易侵犯2歲以下的幼兒，主要透過飛沫或直接接觸傳染，潛伏期約2至8天，會破壞支氣管的表皮細胞，造成支氣管水腫、產生粘液導致氣道阻塞增加阻力，患者會出現發燒、厲害咳嗽、呼吸急促等症狀，嚴重者會併發喘鳴、鼻翼搧動、肋骨下凹陷或發紺等病徵。

她提醒勤洗手、戴口罩為最有效的預防措施，在流行期間應避免帶嬰幼兒出入公共場所，若感染的病童出現高燒不退、呼吸喘、躁動不安、活動力降低、食慾不佳或脫水等症狀時，應盡早就醫，以免病情惡化。