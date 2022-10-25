7刀刺殺情敵，又放火燒對方，犯下南科情殺案的被告洪振凱，被台南地方法院判處無期徒刑，合議庭主要的理由，係認為被告所為並非「情節最重大之罪」，也還有再社會化的可能。

合議庭指出，被告殺害被害人的方式，殺意甚堅，對被害人家屬造成一輩子無法彌補的莫大創痛；被告到案後猶否認抗辯，雖當庭向被害人家屬表示歉意，但迄未能與被害人家屬達成和解，亦未獲被害人家屬原諒，難認犯後態度良好，但如量處有期徒刑，卻不足以儆懲，也有失衡平。

合議庭認為，依公民與政治權利國際公約、公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法，以及人權事務委員會第16屆會議（1982年）第6號一般性意見第7點，此案被告及被害人間有宿怨，因談判時失控萌生殺人犯意，以預藏刀械刺殺被害人，更進而點火焚燒被害人，犯罪動機及目的固非可取，但與具有嚴重的偏激觀念，以及反社會性格者因仇視社會而執拗於自我偏激的想法進而直接持刀殺害被害人者仍有區別；加上被告非「無差別殺人」，且其行為手段客觀上難以引起他人仿效，依行為本質上反覆實施的危險性程度，難認被告所為係「情節最重大之罪」。

另外，被告經送請衛生福利部嘉南療養院鑑定精神狀態，鑑定結果智能狀態、情緒狀態與一般人相近，精神狀態、認知功能也都沒有異常，並無可教化，如果判處無期徒刑，在執行時能因己身的悛悔，加上監獄的教化，有再社會化的可能。