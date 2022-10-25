Youtuber奎丁(Zamy／王乙晴)有著美艷外型和32E身材，在學時期被封為「輔大豪波女神」，憑藉豪邁、不做作的風格，IG狂吸近70萬的追蹤數，近日她主動貼出多張香豔泡湯照，秀出白皙無瑕的肌膚以及藏不住的曲線，不過由於手中物品是長形的，引起誤會，有人就笑喊：「差點會錯意」，掀起關注。

奎丁的IG放上多張泡湯照，身材火辣的她，全身真空只圍一條浴巾，前傾靠在浴缸，底下有大片的白色泡沫，優美直角肩和豐滿弧形展露無遺，辣照一出，粉絲紛紛誇說：「太犯規的美」、「丁姐太超過了」、「一直放大一直放大就是這樣」、「隔著螢幕都好像聞到香」、「在浴室撿到雅典娜女帝怎算」、「又被誘惑了」、「超愛奎丁」。

奎丁在浴缸拿著一件白色罐身的洗髮用品，引起網友遐想。(圖/奎丁 IG)

搞笑的是，由於奎丁手裡的一件洗髮用品，白色的長型罐身，似乎讓不少粉絲想歪喊出：「不是，第一張太引人遐想了吧」、「姿勢有點可疑」、「差點會錯意」，奎丁則笑回：「真的嗎？看成啥了」，有人示愛誇說：「也太漂亮」，奎丁則大方回：「必須要的吧」，逗趣的互動，樂得其他人大笑：「對往後的幾幅有邪惡的期待」。

奎丁被自家浴室的鏡子出賣大片肉色。(圖/奎丁 IG)

奎丁最後曬出沐浴影片，可見她現身浴室整理頭髮，不料被鏡子出賣大片雪白肩頸和鎖骨，同一時間，圍著白色浴巾的絕對領域部位，也在鏡頭前全都洩出，成功聚焦觀眾視線，不愧是有輔大波神的封號，超撩人的畫面，一共收穫2萬粉絲按讚朝聖。