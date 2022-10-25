法國最大電信商Orange周二表示，受惠於成本刪減計畫以及西班牙業務的意外恢復成長，第三季營業利益出現年增0.2%。

Orange前身為壟斷企業法國電信，第三季營收也受到非洲和中東地區的強勁業績推動。該公司同時證實，已看到西班牙業務明年恢復獲利的可能。

Orange第三季息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)為35.8億歐元，相符於公司編製的16位分析師估計35.86億歐元。

該電信商也確認了全年業績目標，包括營業利益增長2.5%至3%之間。

在7~9月的季度裡，Orange集團整體營收為年增1%，達到108億歐元，略高於預期。Orange第二大市場西班牙的銷售首次恢復成長，第三季營收成長0.2%，表現優於分析師預期的下跌2.8%。

在法國市場表現方面，上季營收下降1%，主要是共同融資交易中的獲利資金陸續撤出。

Orange此前在上季公布了企業部門的獲利突然下降，讓投資人感到震驚。Orange周二指出，企業部門的轉虧為盈仍在進行中，但是今年下半仍不會結出果實。