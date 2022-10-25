前總統馬英九25日來到基隆，與國民黨基隆市長候選人謝國樑共同在基隆市七堵區掃街。對此，民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，馬執政時，是基隆發展最黑暗時期，在他任內基隆沒有一點進步；他是要來跟基隆市民道歉的嗎？

蔡適應說，選舉過程中，候選人找人協助站台都可以理解，但也要找對的人。他認為，馬英九執政時期是基隆發展最黑暗時期，馬來基隆輔選，是要基隆鄉親緬懷黑暗時代嗎？

蔡適應指出，馬執政時間提出的軍港遷移、捷運等議題，全都不了了之，一事無成、一點進度都沒有，馬要怎麼向基隆市民解釋他為基隆做了什麼事，才會讓基隆成為最後一名的城市。他認為，馬的到來，是再一次羞辱基隆人。

基隆市長林右昌表示，國民黨執政期間為基隆帶來的僅有破敗和沒落，馬英九來輔選他表示尊重，但仍會按自己的腳步輔選。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，國民黨真的上上下下記性都很差！謝先生是不是忘了，2014年，當時前總統馬英九親自勸進，謝國樑仍無意參選，只一句「只能說抱歉了」，轉頭就出國玩樂當逃兵，不願為黨、為基隆打拚。消失了這麼久，又突然回來說要選基隆市長，把國民黨的期待視為無物，把市民耍著玩，如今還有臉邀請當初被他打臉、打槍的馬前總統，實在很令人無言。

沈詠珮說，馬前總統記性應該也不好，他不只忘了曾承諾基隆市民，將興建捷運民生汐止線疏解16萬通勤人潮，結果後來又改口說「不一定要再建捷運」。如此對基隆失信的前總統、如此不屑基隆人的國民黨，如今還這麼招搖的，為了選票又要來騙基隆市民！

沈詠珮強調，國民黨記性不好、謝國樑害怕想起，但基隆人都記得的一清二楚！基隆人沒有那麼好騙！