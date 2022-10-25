民進黨新北市長候選人林佳龍23日晚間在新北市三重區三和國中舉辦「全國旅新北同鄉之夜」，1萬多名支持者不畏風雨到場力挺。林佳龍昨(24日)晚在臉書提及，他父母從中南部北上打拚的第一站，就在晚會舉辦的「三重埔」，來到這裡也提醒他，新北市是台灣人追求希望、要大翻身的新故鄉，「我一定要發揮出外人打拚的精神，給新北不輸六都的社會福利、讓所有鄉親過更好的生活」。

林佳龍昨(24)日感性表示，謝謝超過一萬名的市民朋友，不畏風雨地來到「全國旅新北同鄉之夜」，堅定喊出翻新口號。他要向大家表達深深的感謝，也要懇託鄉親全力拉票，繼續做伙拚、做伙行，這次新北一定要贏！

林佳龍提及，那晚對他來說特別有意義，因為其父母從中南部北上打拚的第一站，就在晚會舉辦的「三重埔」，到這裡像在提醒他，新北市是台灣人追求希望、要大翻身的新故鄉，林佳龍強調，他一定要發揮出外人打拚的精神，給新北不輸六都的社會福利、讓所有鄉親過更好的生活。

林佳龍說新北市不只人口最多，工廠、營業額也居全台第二，這都是大家打拚出來的結果，如同副總統賴清德所說，不論先來後到、來自哪裡，新北是所有人用心愛護的新故鄉，「過去我們尋找個人翻身機會，現在要為新北選出優秀的市長來翻新！」他也要謝謝賴副總統親自向鄉親推薦「林佳龍地方、中央、行政、立法經驗兼備，以國家高度來擘劃市政，為新北規劃20 大願景、100 項政見，是最好的新北市長人選！」給予他最大的肯定與信任。

林佳龍也感謝2022台灣隊的戰友，包括嘉義縣長翁章梁、彰化縣長候選人黃秀芳、雲林縣長候選人劉建國，23日也在風雨中堅定相挺，呼籲旅新北鄉親共同支持，讓代表中南部、外縣市來新北打拚的子弟，照顧好旅北鄉親、做一次新北市長！

林佳龍在現場也承諾大家，絕對會在總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌三位前輩建立的基礎之上，跑400公尺的第四棒、追趕回來，讓新北市政黨輪替！「年底選舉，請各位鄉親全力支持民進黨候選人，新北票投林佳龍、雲林支持劉建國、彰化支持黃秀芳、嘉義支持翁章梁，讓我們一起推動市政，帶給世界更好的台灣！」