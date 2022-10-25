小薰再度跟陳潔瑤合作，這回演出部落婦女。（華映提供）

導演陳潔瑤25日率電影《哈勇家》演員黃瀞怡（小薰），以及入圍本屆金馬獎的林詹珍妹、張祖鈞和林亭莉出席媒體茶敘。因電影多是泰雅族原住民演員，劇情也環繞在部落的一家人，故有不少族語台詞，同樣是泰雅族的小薰，稱自己會聽也會講，自認族語還算標準，卻被75歲的林詹珍妹打槍。

林詹珍妹出生自南山部落，從小在部落長大幾乎沒到過平地，日常生活都用族語溝通，問她小薰的族語是否流暢？她搖頭表示不夠標準，讓一旁小薰只能苦笑。陳潔瑤也是原住民，但她在都市長大，根本聽不懂，就在拍攝前請人做好族語翻譯，後製也需要靠翻譯幫忙。

小薰透露，她原本認為片中的原住民嬸嬸這角色不適合自己，怕不小心演成姊姊，駕馭得不夠好，是陳潔瑤三顧茅廬才將她說服，說服她的原因是用鞏俐、范冰冰為例，說兩位影后都演過婦人，這樣的說法讓她聽了「心花開」；另一個原因是她也確實很想為泰雅族人做點事情。

林詹珍妹入圍金馬最佳女配角，公布入圍當天是女兒打電話過來報喜，讓從沒有演過戲的她直呼感謝上帝；張祖鈞入圍最佳新演員，他說得知入圍當下自己在超商準備過馬路，剛好轉播到他入圍，瞬間引起旁人側目；林亭莉自AKB48 TeamTP出道，今年入圍金馬最佳原創電影歌曲，笑說被親友質問：「妳到底是來唱歌還是來演戲的？」