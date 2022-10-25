高市財政局長陳勇勝指出，市府團隊在市長陳其邁2年拚4年的帶領下，不斷透過開源節流來健全財政，交出多項6都第1成績單。（柯宗緯翻攝）

高市財政局長陳勇勝指出，市府團隊在市長陳其邁2年拚4年的帶領下，不斷透過開源節流來健全財政，繳出多項6都第1成績單，今（25）日他在市政會議上報告這項喜悅。陳其邁期勉「促參達千億」、「營利事業銷售額突破6兆」、「111年0舉借」及「減債百億」目標邁進。

財政局指出，陳其邁上任後，落實開源節流，透過開源（招商引資5187億元及推動促參919億元）、節流（將既有的高利率銀行借款轉為發行低利率的公債，節省利息支出4.11億元），不僅去年達成「0舉借」目標，決算收支賸餘0.28億元，2年來更已減債70億元，財政日趨健全。

陳勇勝細數財政交出多項六都第1成績單，首先是推動促參有成，今年上半年財政部認列促參金額620億元，居全國第1，較109年上任前4.76億元，成長130倍。

其二、招商有成，帶動營利事業銷售額增加，代表公司賺錢，回饋員工加薪，高市110年營利事業銷售額由4.5兆，突破為5.57兆，增加1.05兆，成長率23％；工資率成長8.63％，成長率都是6都第1。

另方面，自有財源持續增加，今年1到9月國稅地方稅收2592億元，首次超越新北市（6都第2），較去年同期成長36.85％；營所稅及綜所稅成長率達140％及86％，均為6都第1，未來再透過中央統籌分配稅分配機制，將可提高高市自有財源，充裕市政建設所需資金。

財政局也提及，陳其邁上任後掌握國內外低利環境，發行公債節省利息效益4.11億元，為6都第1。今年更獲得議會支持及財政部肯定，率先6都通過乙類公債發行條例，持續節省利息支出。

另外，為落實居住正義政策，今年所推動的囤房稅稅收，是6都第1將全數稅收用來作為青年弱勢住宅租金補貼，約有1萬戶家庭受惠。

陳勇勝透露，目前促參績效已達919億元，高市營利事業銷售額也持續成長，今年有信心達成「促參績效千億」、「全年營利事業銷售額突破6兆元」、再次「0舉借」以及「減債百億」的目標邁進。