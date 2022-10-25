虧大了！一名爸爸昨天接就讀國小一年級的兒子下課，兒子傷心地說他拿了7張七龍珠卡跟同學交換到一張「限量寶可夢卡」，但翻過來看竟然是寶可夢便當袋的標籤，爸爸當場傻眼。

原PO把兒子跟同學交換的限量卡片翻過來看，竟然是寶可夢便當袋的標籤。(翻攝自爆廢公社二館)

這名爸爸在臉書「爆廢公社二館」說，昨天（24日）接小一的兒子下課，但兒子出校門卻一臉沮喪，告訴原PO說，同學帶了寶可夢卡跟他交換七龍珠卡片，最後拿了7張七龍珠卡片跟同學換一張限量版寶可夢卡，同學還有點捨不得地從書包把卡片拿給他，不過原PO把限量卡片翻過來看，竟然是一張便當袋標籤，覺得還騙了「請問現在是要直接打給校長，還是家長會長比較好？」最後原PO補充，比較珍貴的七龍珠卡片他有好好收起來，1張最貴價值3200元，若被兒子拿去換就虧大了。

對此，網友看到卡片後都笑翻，留言：「同學是不是叫胖虎？」、「是個百年難得ㄧ見的商業奇才」、「我會笑死，覺得他同學可以去柬埔寨。」還有人表示，「重點是你兒子為什麼要換？很明顯地，他根本就覺得不對價，換了也一點都不開心，那他還是換了的理由是什麼？」

也有人懷疑「會不會，他同學是被家長騙的，誤以為是很珍貴的限量寶可夢卡。有些家長好像會做這種事，騙小孩當獎勵品。」