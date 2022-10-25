女網前球后哈麗普（Simona Halep）被驗出使用禁藥而遭到禁賽，她的前教練卡希爾（Darren Cahill）站出來為她說話，「她絕對不可能使用禁藥，根本不可能。」卡希爾在IG貼出一篇長文，敘述哈麗普對於用藥一向非常謹慎，甚至到了有些神經質的地步。

「首先最重要的，她絕對不可能蓄意使用任何被列入違禁成分的藥品。她非常關注專業醫療人員給她的東西，以及所有她使用的營養補充品。她每次都會要求對方再三確認是否有違禁成分，如果對方不確定，她是不會使用的。」

哈麗普也很關心自己被檢驗的次數，知道自己沒有特別被盯上才比較安心。卡希爾強調以哈麗普的性格不可能會去使用禁藥。

然而證據對於哈麗普非常不利，她得知A樣本檢驗陽性之後，提出以B樣本複檢，同樣被驗出陽性反應。哈麗普是在俄國女將莎拉波娃（Maria Sharapova）以來，捲入禁藥風波最知名的女網選手。莎娃當年表示自己是「誤用」，哈麗普則是堅持不會蓄意使用，但終究是空口無憑。

美國職棒球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被驗出使用強化藥物，他提出一個正當理由「治療皮癬」，他真的有得皮癬，也有過往的清白紀錄，但還是遭到禁賽半個球季。

哈麗普被驗出的Roxadustat，這種成分可以促進紅血球生長，增強肌肉耐力，有助於治療貧血和腎臟疾病，被列入今年反禁藥組織的清單。