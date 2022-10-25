洲際酒店集團（IHG）直營的高雄洲際酒店開幕將滿周年，看好疫後國際觀光量能和高雄城市發展，宣布推出大型神秘客招募計畫，海選百位星級密探免費體驗一泊二食，主題式Gala Dinner餐酒晚宴現場再抽豐富獎項，希望透過民眾的實際回饋，全面優化服務品質。

高雄洲際酒店同時設計「密探屬性」的趣味網路心理測驗，以創意和市場保持正向互動。而IHG的會員計畫IHG One Rewards優悅會，亦於年中因應各國陸續開放跨境旅行，擴大升級會員福利，提供旅客出國旅行聰明消費選項，為疫後跨境旅行提前規畫。

由遠雄集團投資興建、委託IHG經營管理的高雄洲際酒店，去年開業前曾舉辦試住員招募活動，線上吸引關注和討論超過百萬人次。開幕近一年來，仍不時在社群接獲支持者留言詢問活動資訊，認同活動創意領先市場。

以創新智慧型奢華體驗定位的高雄洲際酒店，開幕後雖面臨防疫限制、旅宿業人才流失等挑戰，皆在總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）的帶領下正向面對。周年慶前夕除喜迎邊境解封喜訊，於高雄舉辦的連串熱門活動亦帶來驚人集客力，為旅宿餐飲業帶來曙光。

身兼IHG台灣區域總經理的羅嘉麒，看好邊境解封後高雄國際觀光客回流潛力十足，宣布即日起至11月4日啟動神秘客計畫，於酒店臉書粉絲專頁擴大招募100位「星級密探」，於11月28日酒店營運周年體驗免費住宿一晚、Gala Dinner餐酒晚宴及全自助式經典早餐。

同時，高雄洲際酒店亦公布網路心理測驗「從旅行風格看出密探屬性」，以「至尊秘密客」、「星級評鑑員」、「佛系旅行者」等多種屬性測驗結果提升趣味和話題性，更預計於神秘客體驗日當天的餐酒晚宴設計置入智慧型互動遊戲和豐富獎項，鼓勵賓客回饋意見。

羅嘉麒表示，希望能藉由活動再次優化服務，實際聆聽旅客心聲，為2023年全面解封提前準備，也期盼無論是未來海外旅客造訪或境外高雄人回家，皆能感受高雄的精彩蛻變，強調本次活動絕非詐騙，也呼籲不肖份子勿利用活動關鍵字誤導民眾。

同時，IHG對台灣觀光潛力深具信心，羅嘉麒透露，除了已在計畫中的阿里山英迪格酒店、台中勤美洲際酒店及台北洲際酒店外，將有更多品牌進駐台灣，期待透過線上線下大型企畫吸引更多人才加入，以創意為旅宿業注入活力，為領導品牌責無旁貸的使命。