親綠媒體人周玉蔻連日追打國民黨台北市長候選人蔣萬安身世，以及其父蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，反倒衝擊民進黨候選人陳時中選情，近日適逢中共20大落幕，她昨再戰蔣家，稱票投蔣萬安就是投給中共國家領導人習近平。對此，蔣萬安25日受訪時說，這就是造謠者的日常，不過是正常發揮罷了。

中廣董事長趙少康分析民調後認為「棄黃保蔣」有可能，但無黨籍候選人黃珊珊反駁沒有所謂的棄保效應。蔣萬安表示，台北市民的水準非常高，大家會希望選出能帶給台北人驕傲與光榮感的候選人，他會持續一步一腳印爭取市民的認同，成為市民心中最好的選擇，11月26日希望大家堅定支持6號蔣萬安。

國民黨前主席洪秀柱今晨出席婦聯會台灣光復77週年活動，卻未邀蔣萬安同台引發討論，蔣萬安說，洪主席一直是他非常尊敬的前輩，未來有機會將時常向對方請益。至於光復是否要放假，他則說，光復是值得紀念的日子，但是否放假需要中央整體規劃和通盤考量，大家可以來討論。

此外，國民黨台北市議員游淑慧認愛三立新聞網副總劉世澤，他則表達祝福之意，大讚游是非常認真用心的好議員，地方服務很紮實，對市政又非常熟稔，「在這麼忙碌的選戰過程中，能夠有一個相互陪伴扶持的伴侶，都非常值得祝福。」