面臨經濟放緩的嚴峻考驗，外界關注中國大陸於新一屆領導班子下，未來經濟將何去何從。致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠認為，二十大揭示鄧小平改革路線的終止，而集權與開放相互矛盾，使外界對於改革開放路線不再放心。

張弘遠今（25）日出席政治大學東亞研究所主辦的「中共『二十大』及一中全會的政治觀察」座談會時表示，外界正重新建構對習近平的認知，習近平代表鄧小平改革路線的終止，同時也喊出共產主義與資本主義在未來百年的競爭；於此制度競爭的背景下，我們需思考如何與中國打交道、認識這個全新的情勢。

張弘遠指出，習近平的作為帶來既抽象又具體的發展模式，即「中國式現代化」，外界對此沒有清楚方向感、大眾不知如何跟隨，如同外界起初對一帶一路政策內容所知甚少，如今的共同富裕亦是如此，多數政策都是一種願景；消除貧窮政策為近5至10年少數有具體內涵與執行步驟者。外界紛紛揣測習近平的政策意向，這會成為制度實驗的高度階段期。

張弘遠指出，習近平不斷集中權力，同時又於二十大報告、黨章修正案及常委見面會中重申中國的高品質開放、與世界連結；由於權力高度集中與經濟高度開放兩者相互矛盾，這會使外界審慎預測中國未來經濟發展的可能性，中國改革不再讓大家放心、未來發展願景讓外界產生疑慮。

張弘遠表示，中國大陸過去30年的社會穩定與經濟發展，係依靠放權讓例與政左經右的路線，但這在習近平主政之後已產生變化，如二十大提倡公有制為主體，且共同富裕即是站在公有制角度思考。自從中美貿易戰之後，大陸不再是政左經右路線，新典範已經成形，即集權不讓利、政左經左，並嘗試據此達成習近平的目標：中美之爭不輸、中國經濟奇蹟不消失、中國共產黨不倒。