國民黨台北市議員徐巧芯。（圖 / 擷取自《中天新聞》YouTube）

九合一選舉將至，近日國民黨台北市長候選人蔣萬安因公開了疫苗採購合約的例外條款而遭綠營圍剿，但國民黨台北市議員徐巧芯指出，蔣公布的例外條款本應就被公布，法律上是沒有問題的，同時現在的圍剿還給了他更多機會表現，因此民進黨一腳踩進蔣萬安的陷阱，中計了！

徐巧芯今（25）日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》指出，蔣萬安當時在看到合約部分內容被塗黑後，就往後翻去看了例外條款並記下來，也要求時任衛福部長陳時中念例外條款給他聽，但陳支吾其辭並閃避過去，同時這份合約只有看一次的機會，因此讓蔣決定要記下來，手寫在紙上後拍照存了下來。

徐巧芯接著說，蔣萬安在數月前說了疫苗採購的事情後，陳時中就突然翻臉不認人，多次說蔣不認真，但徐自己不相信此說法，因而致電蔣詢問細節，蔣回覆有要求，但當時陳不願意公布。

徐巧芯痛批，陳時中一直覺得這件事情「死無對證」，不開放錄音與錄影都只是片面之詞，「所以不管蔣萬安說了什麼，我都可以說你不認真，反正賭你沒錄音、錄影」，但蔣萬安透過口頭讓大家知道有該份文件，且在蔣拿出了這份手寫的資料後，也代表了他是認真的。

而對於為什麼蔣萬安現在突然嗆聲民進黨、要他們提告，徐巧芯解釋這是因只要一提告、進入法院程序，就可以「去傳疫苗採購資格、要出來」，她直言，這也是為什麼《美麗島電子報》董事長吳子嘉一天到晚說陳時中貪污，陳卻不敢提告。同理，徐指出當時國民黨要告陳時中瀆職不僅是針對前者，也同時是要維護人民知的權利，只要也進入法律程序，一樣又可以讓法院去調閱這些文件、讓全民知道疫苗採購細節。

徐巧芯還原，在《董事長開講》活動前一天彩排時，就已經在討論後續的政治攻防了，由於謊言被揭穿，且陳時中被狠狠打臉，民進黨一定會氣到跳腳；對此團隊想了許多方案後，認為蔣公布的是保密條款中的例外條款，而非疫苗採購的單價，而前者應當被公布，「不然大家怎麼知道有那些例外？」反之若不能公布，該例外條款就等於不存在、是完全的保密。

徐巧芯直言，蔣萬安公布這些資料法律上是沒有問題的，且這是例外條款，「去辦他、告他洩密也沒有用」，因此徐也認為，民進黨一腳踩進了蔣萬安布下的陷阱，讓他有更多的機會可以去表現。