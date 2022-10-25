放有複刻版的藤編嬰兒推車的領事官邸閣樓，近日被參觀民眾認為「很有萬聖節的氣氛」，而淡古的線上「碑聚」展也很應景，公開各種墓碑不為人知的故事；「天生自帶萬聖風的古蹟就在這！」，淡水古蹟博物館也邀民眾透過線上、線下一起試膽量。

位在淡水紅毛城內的前清英國領事官邸二樓的閣樓，近日來常被民眾說「明明沒有佈置，卻好有萬聖節的氣氛！」，對此，新北市立淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，由英式建築斜屋頂構成的閣樓，因狹窄而常被作為儲藏室，根據1938年的英國工務檔案，也有可能是僕役的臥房。

她說，當年淡水紅毛城修復時，在職員宿舍屋頂上發現了藤編嬰兒推車，而特別製作複刻的版本放置於閣樓，再加上嬰兒床、木馬、兒童餐椅及一些行李箱，表現該空間的儲藏功能，結果「閣樓原就令人無限遐想，再加上萬聖節即將到來，想像空間又更大了！」，推薦大家親自來一探究竟，看看是否真的天生自帶萬聖風。

除了官邸閣樓備受矚目外，現正於中央研究院「開放博物館」線上展出「有口皆碑－碑碣與它們在淡水的產地」，集結淡古典藏及淡水現地保存的21件碑碣，呈現豐厚的人文歷史與文化資產。其中，最特別的是皇明黃公郭氏圓墓碑，根據調查研究報告指出，墓主人郭圓是女性，由其女黃腰在1666年所立，墓碑不但年代久遠，由女兒為母親立碑也是相當少見，顯示明鄭時期漢人族群在臺灣的生活樣態，也是淡水歷史的見證；歡迎有興趣的人在萬聖節前夕欣賞應景又難得的「碑聚」展（https://reurl.cc/vWrlyL），一次飽覽碑碣的秘密。

淡古表示，古蹟是可以活化運用的場域，可以透過創新思維來認識他們，搭配有趣的節慶活動，藉機使大眾了解更多古蹟的特色，例如古蹟好運走春路線、國際森林日的古蹟苔球DIY、世界舞蹈日在歷史建築內打電玩、古蹟瑜珈八式及淡古聊撩色，也有推出各種實體及線上展覽，增添參觀古蹟的趣味性。