施金通在二十大「黨代表通道」，講述「精準扶貧」首倡地十八洞村的山鄉巨變。（翻攝自央視）

現在村支書的天花板是中共中央候補委員！湖南花垣縣雙龍鎮副鎮長，十八洞村黨支部書記、村委會主任施金通成功躋身二十屆中央委員會候補委員，被譽為「村支書的天花板」。

施金通出生於1979年，可謂準80後，為何能躋身省部級高官夢寐以求的中央委員會？原來，他所在的十八洞村，是習近平首次提出「精準扶貧」論述的第一站。有網友調侃：「這位最高行政職務只是副鎮長，苦了湖南省市縣各級領導！」

施金通，苗族，湖南花垣人。自從2005年起，他就在十八洞村擔任村幹部。2013年11月3日，習近平到湖南省湘西州花垣縣十八洞村考察，時任十八洞村支書的施金通為總書記當「嚮導」，也在此地習近平首次提出「精準扶貧」論述。

從此，這個曾經落後的湘西小村莊，成了中國脫貧攻堅進入「精準扶貧」階段的起跑點。公開資料顯示，十八洞村先後形成種養、苗繡、勞務、旅游、山泉水5大產業體系，2013年至2020年，村民人均純收入由1668元（人民幣，下同）增長至18369元。2016年，十八洞村成為湖南省第一批出列的貧困村。

有網友說，施金通的經歷讓人聯想到曾任國務院副總理的陳永貴。陳永貴出身貧農，山西昔陽大寨人。1963年，他因有效治理大寨的特大暴雨災情，得到毛澤東的肯定。時任大寨大隊黨支部委員的陳永貴逐漸進入中共中央領導層，最終成為國務院副總理。