小S穿著貼身短裙秀出好身材。（羅永銘攝）

小S形容自己可愛又性感。（羅永銘攝）

小S。（羅永銘攝）

小S（徐熙娣）25日出席膠原蛋白飲代言記者會，談到昔日情敵、本屆戲劇金鐘獎典禮主持人曾寶儀，她大方稱讚「她真的主持很好，一個人控全場，忍不住稱讚她」，那2人誰比較漂亮？她誇獎之餘也不忘稱讚自己，「阿寶很端莊大器，感覺是好媽媽好太太，我是很Cute很性感」。

以《熙娣想聊》入圍綜藝節目主持人獎的小S，以1票之差輸給黃子佼、Lulu（黃路梓茵）的《婚禮歌手》，當時她擁抱Lulu、握黃子佼的手獻上祝福，被網友們讚為大度的前任，有想過擁抱黃子佼？她笑言：「沒有，抱他真的太怪，握手就是禮貌性的恭喜」。

她說雖然錯失金鐘獎，但有家人的溫暖安慰就夠了，她提到當時具俊曄親自下廚，煮了多道料理犒賞她，「他整個晚上都在煮飯，一點怨言都沒有，眼神裡都是愛」，大S也對她說：「寶貝妳就是我們心中的最愛」，小S也透露最愛唱反調的小女兒許老三，也使出她的終極安慰法，「沒得獎時有擔心她會冷嘲熱諷，結果她說這沒什麼啊，至少妳穿的很漂亮」。

暌違多年未代言保養品的大S（徐熙媛），日前釋出一系列廣告片段令人驚豔，小S表示先前就曾多次勸大S出來工作，至於大S的代言價碼？小S透露之前大S則炫耀許久沒出來還是很厲害，「各方面、想像得的每一方面都很厲害、是頂級的，我想說她應該比我（高），反正我姊很滿意」。

姊妹兩計畫何時合體？她笑言：「說她是牛會不會很過分，但她就是毫無所動，每天都跟姊夫在家裡演韓劇，她說她這樣就很幸福了」；此外，由大S擔任製作人、小S主持的《熙娣想聊》，日前宣布將開拍第2季，已經確定姊夫具俊曄是嘉賓之一，何時開拍？小S今説製作人原本計劃今年後半年開拍，但現在已經10月中，最快可能要等到明年初。