據路透社調查，受訪經濟學家預期聯準會將於11月2日會後宣布連續第4次升息75個基點，他們並認為在美國通膨率約跌到目前水準的一半之前，聯準會不應該暫停升息步伐。

這是聯準會數十年來最激進的緊縮周期，其導致經濟衰退風險也更大。調查顯示，經濟學家認為美國一年內陷入衰退的機率中值為65%，高於先前預估的45%。

儘管如此，90位受訪經濟學家中，絕大多數（86位）仍然預期在通膨居高不下以及失業率仍接近疫前低點之際，聯準會下周將升息75個基點，將其聯邦基金利率調升至介於3.75%～4.00%。

這項調查結果與利率期貨市場的押注一致。

此外，只有4名受訪者預期聯準會將在11月縮小升息幅度至50個基點。

TD Securities首席美國宏觀策略師Jan Groen在談到通膨調整後的利率時表示：「到目前為止，那些超前部署的政策利率緊縮，目的是為了在2023年初讓實質聯邦基金利率由負轉正。在我們看來，聯準會是在暗示他們可能從一路超前部署到12月轉為從12月起放緩升息步伐，而非『轉向』（pivot）」。

根據這一份在10月17日至24日所做的調查，大多數經濟學家預期聯準會將在12月升息50個基點，到2022年底，基金利率將升至介於4.25%～4.50%，與聯準會9月發布的「點陣圖」預測中值相符。

80位受訪經濟學家中有49位預期聯邦基金利率將在2023年第一季到頂，升至4.50%～4.75%或更高。40位回答另一個問題的經濟學家中，有39位認為最終利率的風險偏向上行。

基於任何調整利率的舉措都需要數個月時間才能發揮作用，聯準會官員已經開始在考慮應該於何時放緩升息步伐，以審慎評估升息的影響。

當被問及聯準會應該在通膨達到何種水準時考慮暫停升息步伐，22位受訪者預估的消費者物價指數（CPI）年漲幅中值為4.4%。

美國9月CPI年漲幅為8.2%。

調查顯示，美國CPI通膨可能要到2023年第二季才會減半，經濟學家預估2022年、2023年和2024年美國的平均年通膨率分別為8.1%、3.9%和2.5%。

聯準會更偏重的是個人消費支出（PCE）指數，該調查顯示，目前的PCE通膨率大約回落一半時，應該會是一個轉折點。美國8月PCE物價指數年增6.2%，較7月的年漲6.4%略為減緩。排除食品與能源價格的核心PCE年增4.9%，高於較7月的年漲4.6%和市場預期的年漲4.7%。

至少到2025年，PCE通膨都料將超出央行設定的2%目標。

德銀資深美國經濟學家Brett Ryan表示，聯準會官員已經表示，只有在出現「明確且令人信服」的證據證明通膨已經放緩，聯準會才有可能暫停升息。隨著聯準會持續激進地收緊政策，我們預期美國經濟可能在明年第三季開始陷入溫和衰退，屆時實質增長率將由正轉負，失業率將大幅升高。

受訪經濟學家預估今年美國GDP成長率平均為1.7%，明年僅擴張0.4%。今年失業率預估為3.7%，到2023年和2024年估將分別升至4.4%和4.8%，高於上次調查時的預測，但遠低之前美國經濟衰退時創下的失業率高點。