隨著各省市買房後「交房即交證」逐步落地，據不完全統計，大陸已有超過20個省市實施推進，讓過去即便有房產「辦證難」問題將成為歷史。據第一財經引述信達證券研究報告指出，「交房即交證」也將為購房者落戶、子女入學、房屋交易等帶來便利，有助於提振市場信心

海口市江東新區首個安居房項目——金域仕家10月22日的交付現場，業主辦理完收房手續後便拿到了不動產權證書，實現了「交房即交證」。同一天，海口市第一個正式落實「交房即交證」的商品住房專案——寶龍城C區也順利交付。

另外再看到包含湖南、甘肅也提出2023年起將在全省範圍內實行「交房即交證」，河北也在今年7月提出要在2024年底實現「交房即交證」常態化，並要求「交地即交證」，進一步加快企業的開工節奏。

對此趨勢，中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，當前房地產市場處於深度調整期，購房者市場信心不足，透過「交房即交證」對購房者置業情緒或起到一定積極作用，在「保交樓」目標及工作開展下，「交房即交證」試點或進一步擴圍，預計將有更多地區城市跟進。