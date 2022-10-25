2022年台灣設計展23日晚間閉幕，高雄經發局在數位發展部支持下，透過「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，將南部規模最大的數位藝術科技展演《DigiWave》搬進「設計中島」，24天展期，累計吸引超過30萬人次觀展，高雄經發局表示，後續將持續推動跨域創新應用，以亞灣5G AIoT創新園區作為實驗場域完整產業鏈，建構更多標竿示範案例。

高雄經發局長廖泰翔25日表示，今年台灣設計展是睽違10年後，重回高雄舉辦，活動告一段落的同時，也代表高雄港市產業升級新起點，高市府將持續與中央合作推動亞灣5G AIoT創新園區及5G文化科技計畫，推動5G科技產業群聚，融合美學設計將傳統藝術帶進生活。

他說，過去兩年亞灣建置5G O－RAN實驗場、推動5G異地共演、霹靂布袋戲5G AR音樂會、輕軌少女虛擬演唱會等多場大型展演，創新灣區經濟新模式，提升產業競爭力。

今年《DigiWave》是由曾任迪士尼幻想工程創意總監的王舒音（Dolce Wang）策展，與智崴資訊、夢想動畫、修雷、馥谷餘、合劑數位等業界指標，以「啟動全民任務：未來.dw」為主題，在「設計中島」打造全台最大超過300坪超現實科幻場景，展演內容透過偵測觀展者音律、節奏、特效，轉換為聲光動量輸出，打破以往單向式投影的沉浸體驗內容，以創造人為中心的獨一無二有機式互動體驗。

策展單位強調，今年《DigiWave》讓科技擺脫道具角色，反而當起「演員」被賦予說好故事及與觀眾即時互動的責任，為突顯科技力，將各種數位工具做出最適切的安排來推進故事線，展現人類與數位世界的連結與可能性。展場設計人格分類影響觀展者的展覽體驗，成員人格比例的差異會有不同的整體觀展體驗，甚至連解開任務的體驗也不同，換句話說，觀眾才是展覽的主角之一。

高雄經發局表示，今年DigiWave再次展現高雄數位科技發展的豐沛動能，不少外縣市政府與學校師生率隊參訪，學習DigiWave引領的科技設計思維，有二度參訪民眾肯定主場域沉浸式科技展覽與副場域5G直播音樂會有特別的共感體驗，可見高雄新創與科技實力，以展覽為觸媒激發深入高雄的各設計據點興趣。

經發局說，台灣設計展在高雄掀起全台設計浪潮，活動吸引超過600萬人次登島，帶動國慶連假期間高雄愛河灣周邊住宿旅店訂房率高達9成5，全高雄的飯店總訂房率也突破8成，創造城市觀光經濟。