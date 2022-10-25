近年國際情勢及科技產業都出現巨大變化，為了讓指數能夠與時俱進，提供投資人優質的投資效果。指數編製公司ICE Data Indices, LLC，日前針對尖牙股FANG+指數，宣布進行指數規則調整。統一投信表示，新規則將剔除非美企業成分股，並依照市值及成長性等幾大因子，以量化方式篩選新的成分股。指數公司預計將在12月公布新的投資組合，並完成指數成分股調整。

統一投信指出，根據ICE指數公司公告的最新指數規則，FANG+指數成分股將限定為美國註冊相關企業，並為相關交易所掛牌之普通股。也就是說，ADR與GDR類型的股票將被剔除。目前的FANG+指數成分股中，有兩檔因屬於中概股ADR，與新規則不符，已確定12月指數季調整時將被剔除，分別為阿里巴巴及百度。

新版指數規則中，FANG+指數保留FAANMG的6檔核心尖牙股不變，包括臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、微軟及Google。其餘4檔成分股，將透過市值（權重35％）、日成交均值（35％）、股價營收比（15％）與近一年營收成長率（15％），進行擇優挑選。統一投信表示，前兩項篩選因子，保持了尖牙股FANG+指數作為科技巨頭代表的地位；後兩項因子，則是兼顧了科技產業的成長性，讓FANG+指數投資達到科技股高速成長的效果。

統一投信表示，依照指數季度調整機制，指數公司會在12月第2個周五盤後公告FANG+指數新版投資組合，並在第3個周五盤後季調整時，正式生效。換句話說，FANG+指數新規則篩選後的成分股組合，將在12月9日公布，並於12月16日執行。統一FANG+ ETF（00757）也將緊貼指數變動，在季調整時將投資組合更換為新調整的成分股，確保指數追蹤的一致性。