智原公告第三季合併營收季減3.6％達32.44億元，較去年同期成長46.3％。其中，矽智財（IP）營收季增19.5％達3.80億元，較去年同期成長42.9％，委託設計（NRE）營收季減5.1％達4.20億元，與去年同期相較成長37.1％，特殊應用晶片（ASIC）量產營收季減6.2％達24.44億元，較去年同期成長48.5％。

智原第三季毛利率季減0.7個百分點達48.6％，較去年同期減少3.0個百分點，營業利益季減13.9％達7.10億元，較去年同期成長57.9％，歸屬母公司稅後淨利季減9.4％達5.99億元，與去年同期相較大幅成長83.3％，每股淨利2.41元優於預期。

智原預估第四季營收將較上季成長低個位數百分比，其中IP及ASIC量產業績較上季減少，但NRE業績較上季增加，季度營收有機會創下歷史新高，平均毛利率預估較上季小幅下滑。