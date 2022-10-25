清潔人員過去職業災害頻傳，據統計，2015年至今平均每年有2至5位清潔隊員因為執行職務死亡，經分析後又以墜落滾落最多，為了減少清潔人員職業災害，環保署推動垃圾車加裝「防墜設施」，也減少職業災害。

據清潔人員執行職務死亡濟助案件統計，過去曾經1年就有20多名清潔隊員死亡，但隨著重視職業安全衛生，近年案件數也減少，今年至今發放1件死亡濟助金。

環保署環境督察總隊技監林左祥表示，2021年起因環保署加強督導地方注意清潔隊員的工作安全，2021年1名隊員因職災事故死亡，今年至今未發生，且2015年至2021年間全國清潔人員職災千人率為1.961，較全產業千人率2.720來的低。

但不時仍有清潔隊員傳出遭廢玻璃、廢燈管、電池或瓦斯罐等夾雜在一般垃圾中，導致清潔隊員遭刺傷或割傷，甚至有爆炸危險，林左祥說，依法玻璃、燈管、電池或瓦斯罐等應分開回收，若夾雜在一般垃圾中可處1200元至6000元罰鍰。

嘉義市環保署清潔隊班長葉嘉德表示，過去因為使用防墜設施作業上較為不便，導致部分隊員排斥使用，但2018年曾有一名隊員在垃圾車後方墜落死亡，引發其他隊員驚恐，因此便全面加裝垃圾車防墜設施，要求隊員全面配合使用。