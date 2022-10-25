乳癌是台灣婦女癌症發生率的首位，10月為「國際乳癌防治月」，為翻轉高風險觀念，社團法人高雄市乳癌防治衛教學會25日介紹三陰性乳癌家族中的「高風險早期三陰性乳癌」，以及目前的醫療進展。專家指出，隨著免疫治療問世和介入，術前予以前導性輔助治療8週期，術後繼續輔助治療9週期，有機會提升「病理完全緩解率」至超過6成，並減少手術切除的範圍。

台灣外科醫學會理事長侯明鋒表示，受到年紀老化、初經早或停經晚、肥胖和運動缺乏等因素影響，台灣乳癌發生率近32年成長逾4倍，根據國民健康署108年癌症登記資料，女性標準化發生率，每年約新增1萬5千名乳癌病友。

侯明鋒表示，乳癌有4種類型，分為管腔細胞A型、管腔細胞B型、HER2乳癌、三陰性乳癌，而在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10~15％。

而三陰性乳癌的癌細胞的分化常呈現高惡性度，易有淋巴結轉移。侯明鋒說明，臨床發現有一群「高風險早期三陰性乳癌」病友，也就是指「腫瘤介於1~2公分且合併淋巴轉移」或「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」的三陰性乳癌族群，採取傳統化療後較容易復發，研究顯示約3成病友可能會在5年內復發，但隨著免疫治療問世和介入，術前予以前導性輔助治療8週期，術後繼續輔助治療9週期，有助減少復發風險。

高雄市立大同醫院副院長陳芳銘指出，「病理完全緩解(pCR，即為手術檢體檢測不到癌細胞)」和「無事件存活期(EFS)」是評估高風險早期三陰性乳癌治療成果的2大關鍵指標！

最新國際治療指引指出，根據一項共收錄1174位病人的隨機分組、雙盲、多中心、安慰劑對照試驗，高風險早期三陰性乳癌病友若在手術前以免疫治療藥物搭配化療，有機會提升「病理完全緩解率」至超過6成，減少手術切除的範圍。

陳芳銘表示，手術後接續免疫藥物的輔助治療約半年，有助消滅手術後仍殘存的癌細胞，提升無事件存活期，同時降低近4成遠端惡化或復發風險，有機會追求更長的存活時間。(記者張雅雲/高雄報導)