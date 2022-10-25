阿蓮區-設置太陽能光電。（柯宗緯翻攝）

阿蓮區-區域綠化台糖廢線鐵道。（柯宗緯翻攝）

阿蓮區-區域綠化大崗山生態園區。（柯宗緯翻攝）

高市府積極打造淨零城市，環保局參與低碳社區建置，近來捎來好消息，阿蓮區今年10月獲環保署低碳永續家園區銀級認證，盼透過社區或鄰里拋磚引玉，帶動低碳生活模式，從社區影響至行政區再擴及全市，為高雄2050淨零目標再前進一步。

環保局指出，截至2022年10月已取得1處地方政府銀級、2處區銀級、11處區銅級、4處里銀級、55處里銅級以及477個里加入永續家園的行列，村里認證比例為全國第2，成果豐碩。

針對這次阿蓮區獲銀級評等，環保局說明，在於積極推動各項永續低碳行動，在生態綠化方面，營造崙港社區、石安社區、如意公園等處區域綠化，提升區內生態豐富度，面積達89萬平方公尺。

在綠能節電方面，區內各機關、學校單位皆設有太陽能系統，設置容量達2000瓩，年節電240萬度，減碳約123萬公斤二氧化碳；且區內家戶屋頂多數設有太陽能熱水器，低碳精神落實至社區每個角落。

另方面，阿蓮區內石安牧場生產過程推動廢棄物循環再利用，將雞糞100％回收後與清洗雞蛋之廢水，透過厭氧發酵槽分解產生沼氣後，燃燒作為發電能源，減少溫室氣體排放，完成產品碳足跡盤查並取得減碳標籤，致力於產品價值極大化及友善環境，創造共生共榮的環境。

阿蓮區富含多元的人文地產景，除了盛產在地農產外，也致力生態復育及老舊建物再利用，如廢棄礦區打造成大崗山生態園區。舊有台糖廢線鐵道改造成綠意盎然的打卡祕境，吸引慕名而來的觀光客重新認識阿蓮庄。

環保局局長張瑞琿指出，透過市府各級機關帶頭，推動各區里社區各項低碳行動的響應及執行，高雄市自2015年推動低碳永續家園計畫迄今，已減少碳排放量達24萬7千公噸。

張瑞琿強調，未來配合「高雄市淨零城市管理自治條例（草案）」，將推動社區鄰里溫室氣體減量措施績效評比及評鑑，同時祭出獎勵或補助，促使社區更積極進行淨零生活的轉換，培養1.5度C的生活模式，讓市民與市府共同朝淨零城市的目標前進。