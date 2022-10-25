智原(3035)今(25)日舉辦法人說明會，智原今年3大產品線營收均會創下歷史新高，維持全年營收年增逾6成目標不變。展望2023年，總經理王國雍看好，不僅明年第一季營收會比今年第四季再成長，2023年全年營收可望持續成長，由於今年智原在3大產品助攻下，營收幾乎確定再創新高，換言之，智原明年營收將持續挑戰新高。

展望第四季，王國雍表示，儘管景氣波動依舊，營收仍可望較第三季成長低個位數，三大產品線來看，NRE(委託設計)有很大機會續創歷史新高，IP、MP(量產)則會有個位數減少，毛利率則會小幅下滑，另外，存貨週轉天數也會再進一步下降。

智原全年營運在三大產品同創新高預期之下，智原維持先前預期，全年營收將成長超過60%。智原未來也將透過新的商務模式，瞄準高含金量業務，持續放大智原的價值。

2023年半導體產業展望多謹慎保守，王國雍表示，智原近年來積極轉型，光是今年已經交出很不錯的成績單，對明年還是很有信心，預計明年第一季還是會優於今年第四季，且2023年營收可望挑戰持續成長，三大產品線來說，MP(量產)營收還是最關鍵，希望ASIC(客製化晶片)部分的MP(量產)可以再成長，預計量產部分在智慧電表、工廠自動化、太陽能以及交換器等都會成長；IP則會小幅下滑，但還是維持高檔，修正幅度不大；NRE還是有很大機會繼續挑戰新高。

大陸消費性電子低迷，衝擊MCU(微控制器)，目前MCU占智原營收比7%，故在市場修正下，影響在可控範圍內，若有反彈則對智原更有利。

至於市場關注的美國對大陸晶片出口禁令問題，王國雍表示，以目前禁令來說，尚未看到對智原造成影響，但是是否有長期效性，則仍需時間觀察。